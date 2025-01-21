Россиянам пообещали оттепель в конце января

Ожидается, что теплая погода вернется в выходные.

Россиянам пообещали оттепель в конце января. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, третья декада месяца в ЦФО началась с опережения температурной климатической нормы на 5,6°. Отмечается, что показатель менее чем на полградуса уступил графику самого теплого в метеорологической истории января 2020 года.

Ожидается, что теплая погода вернется в выходные.

«Январь 2025 года скорее всего не сможет опередить абсолютного теплого лидера. Тем не менее он может остаться в метеорологических анналах как один из немногих январей, в течение которого средняя температура подавляющего числа дней была выше климатической нормы и как январь, в котором был период с отсутствием снежного покрова», — написал Леус.