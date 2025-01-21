Росгвардейцы задержали пьяного водителя «Лады» в Рязанской области

Инцидент произошел недалеко от Спас-Клепиков.

Росгвардейцы задержали пьяного водителя «Лады» в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел недалеко от Спас-Клепиков. На водителя, грубо нарушающего ПДД, пожаловались местные жители. Автомобиль с водителем нашли и остановили. Выяснилось, что за рулем находился житель Клепиковского района 1998 года рождения.

Отмечается, что у мужчины не было «прав». Его передали полицейским.