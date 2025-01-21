Помощник президента России назвал условие для начала диалога с США

По словам Юрия Ушакова, это возможно при встречном интересе со стороны команды Дональда Трампа.

Помощник президента России назвал условие для начала диалога с США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Юрия Ушакова.

По его словам, Россия готова к взаимодействию при проявлении встречного интереса со стороны команды Дональда Трампа.

Ушаков добавил, что пока конкретных сигналов от Вашингтона на тему телефонного разговора лидеров не поступало.