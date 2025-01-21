Министр здравоохранения Пшенников: травмцентр в Ряжске закрывать не планируем

«Травмпункты у нас не должны закрываться нигде ни в коем случае», — подчеркнул губернатор Павел Малков.

Министр здравоохранения региона Александр Пшенников прокомментировал слухи о закрытии травмцентра в Ряжске на заседании облправительства во вторник, 21 января.

Как уточнили на заседании, ряжцы опасались закрытия отделения травматологии в Ряжском ММЦ.

По информации Пшенникова, в Ряжском ММЦ пять коек в отделении травматологии. В центре оказывают хирургическую помощь.

«Проводим анализ работы стационаров и специализированной медицинской помощи в 2024 году, разибраем вопрос работы травмотделения, то есть считаем количество операций, объем оказанной медпомощи. Не планируем ограничивать оказание медпомощи травматологического профиля в Ряжском ММЦ», — отметил министр.

Кроме того, он рассказал, что на комиссии планируют определить более грамотную маршрутизацию пациентов.

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что все виды экстренной и плановой помощи должны оказываться как можно ближе к людям. А все сложные случаи направлять в спеццентры и там обеспечивать максимальное качество услуг.

«Травмпункты у нас не должны закрываться нигде ни в коем случае», — заключил губернатор.

Фото: скриншот заседания правительства Рязанской области.