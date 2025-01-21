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«Мармакс» стал первым в ТОП-10 застройщиков Рязанской области

Девелоперская компания «Мармакс» стала лидером рейтинга «Единого ресурса застройщиков РФ» по потребительским качествам жилых комплексов на 1 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что портал «ЕРЗ» обновляет рейтинг каждый месяц, формируя его на основе тщательной оценки и анализа ряда ключевых параметров. Все проекты оцениваются по более чем 100 критериям, среди которых транспортная доступность и инфраструктура для автомобилей, социальная, коммерческая и спортивная инфраструктура, дворовое пространство, безопасность, вредные воздействия, архитектурные решения, входные группы, лифты и инженерные системы, среда для маломобильных граждан, энергоэффективность, потребительские особенности ЖК и квартир, клиентский сервис и многое другое.

«Рейтинги застройщиков и проектов играют ключевую роль в формировании осознанного выбора среди потенциальных покупателей. В условиях насыщенного рынка недвижимости информация о реальных характеристиках объектов становится важным ориентиром для клиентов. Кроме того, такие инициативы помогают девелоперам поддерживать качество продукта и его конкурентоспособность, а для покупателей являются показателем надежности застройщика», — отметили в сообщении.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и создает комфортную среду.