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Le Monde: Макрон объявил добровольную мобилизацию молодежи
Он объяснил необходимость такой меры тем, что вокруг страны «накапливаются угрозы, которые вынуждают ее адаптироваться».

Макрон объявил добровольную мобилизацию молодежи. Об этом сообщает французское издание Le Monde, статью цитирует RT.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон планирует мобилизовать молодых добровольцев для усиления армии на случай опасности.

Он объяснил необходимость такой меры тем, что вокруг страны «накапливаются угрозы, которые вынуждают ее адаптироваться».