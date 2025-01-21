Главой Рязанского управления Почты России назначен Денис Полуэктов
Ранее он работал в банковской сфере на руководящих должностях.
Главой Рязанского управления Почты России назначен Денис Полуэктов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Денис Игоревич родился в 1987 году в Рязани. Имеет экономическое образование. Более семи лет работал в банковской сфере на руководящих должностях.
«Приоритетными задачами нового руководителя станут модернизация почтовых отделений, внедрение новых цифровых сервисов, работа с маркетплейсами и крупными корпоративными клиентами, создание продуктовых решений для бизнеса, развитие коммерческих направлений и адаптация традиционных почтовых сервисов под современные потребности клиентов», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Почты России.