Главой Рязанского управления Почты России назначен Денис Полуэктов

Ранее он работал в банковской сфере на руководящих должностях.

Главой Рязанского управления Почты России назначен Денис Полуэктов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Денис Игоревич родился в 1987 году в Рязани. Имеет экономическое образование. Более семи лет работал в банковской сфере на руководящих должностях.

«Приоритетными задачами нового руководителя станут модернизация почтовых отделений, внедрение новых цифровых сервисов, работа с маркетплейсами и крупными корпоративными клиентами, создание продуктовых решений для бизнеса, развитие коммерческих направлений и адаптация традиционных почтовых сервисов под современные потребности клиентов», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Почты России.