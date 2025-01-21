ГАИ анонсировала масштабные рейды в Рязанской области

Во вторник, 21 января, в Рязанской области сотрудники ГАИ проведут рейд «Тахограф». Также в регионе проведут рейды «Ремни безопасности».

ГАИ анонсировала масштабные рейды в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Во вторник, 21 января, в Рязанской области сотрудники ГАИ проведут рейд «Тахограф». Он направлен на выявление и пресечение фактов эксплуатации автомобилей, не оборудованных специальным прибором — тахографом, либо с имеющимся неисправным прибором или использующемся с нарушением правил эксплуатации.

Отмечается, что штрафы за подобные нарушения могут составлять от 3 000 до 50 000 тысяч рублей.

Также в регионе проведут рейды «Ремни безопасности».