Жители Соколовки пожаловались на уборку мусора

По словам рязанцев, на обращения, отправленные через Госуслуги, приходит ответ о проведении уборки в течение недели. Фактически работы не проводятся, фотографии к отчетам не прикладываются.

Жители Соколовки пожаловались на уборку мусора. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».

По словам рязанцев, на обращения, отправленные через Госуслуги, приходит ответ о проведении уборки в течение недели. Фактически работы не проводятся, фотографии к отчетам не прикладываются.

«Район находится в плачевном состоянии, мусор хаотично разбросан по всей территории, а в некоторых местах уже начали образовываться настоящие свалки. Фотография остановки на улице Связи на фоне администрации вообще позволяет убедится в том, как администрация любит свой город», — написал автор поста.

Фото: Telegram-канал «Рязань».