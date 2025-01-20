Жители Соколовки пожаловались на уборку мусора
По словам рязанцев, на обращения, отправленные через Госуслуги, приходит ответ о проведении уборки в течение недели. Фактически работы не проводятся, фотографии к отчетам не прикладываются.
Жители Соколовки пожаловались на уборку мусора. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».
По словам рязанцев, на обращения, отправленные через Госуслуги, приходит ответ о проведении уборки в течение недели. Фактически работы не проводятся, фотографии к отчетам не прикладываются.
«Район находится в плачевном состоянии, мусор хаотично разбросан по всей территории, а в некоторых местах уже начали образовываться настоящие свалки. Фотография остановки на улице Связи на фоне администрации вообще позволяет убедится в том, как администрация любит свой город», — написал автор поста.
Фото: Telegram-канал «Рязань».