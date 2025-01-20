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Все поликлиники в Рязанской области приведут в единому стилю
Единый стиль будет соблюдаться в одежде медиков, оформлении кабинетов, информационных стендов, зон комфортного ожидания для пациентов.

Все поликлиники в Рязанской области приведут в единому стилю. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Единый стиль будет соблюдаться в одежде медиков, оформлении кабинетов, информационных стендов, зон комфортного ожидания для пациентов.

Отмечается, что рекомендации по оформлению разработаны таким образом, чтобы сделать навигацию более удобной для пациентов, повысить степень организованности работы медперсонала.