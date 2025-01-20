В «Зеленом саде» появилась студенческая бригада каменщиков

В «Зеленом саде» появилась студенческая бригада каменщиков. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пятеро учащихся из Рязанского технологического колледжа работают на строительстве ЖК «Окская стрелка». Профессию они осваивают под руководством наставника Николая Романова. Он трудится каменщиком более 20 лет.

«В чертежах ребята сразу хорошо ориентировались — в колледже научили. А здесь, на стройке, они получают практические навыки. Стараются все. Сейчас мы делаем кирпичную кладку в кладовых помещениях второго дома», — отметил Николай Егорович.

Юрий Пылков — студент четвертого курса технологического колледжа. Его назначили бригадиром студенческой группы каменщиков. Учебу успешно совмещает с работой — в компании «Зеленый сад» он уже месяц.

«Я благодарен за возможность попробовать свои силы, проявить себя. Нравится, что все сотрудники компании отзывчивые, отношение хорошее. После колледжа хочу продолжить работу на этом же месте. Я знаю, что в „Зеленом саде“ возможен карьерный рост. Некоторые ребята из нашего колледжа уже получили повышение», — рассказал Юрий.

Иван Фролов учится на третьем курсе технологического колледжа и тоже работает на строительной площадке.

«Сначала было сложновато, но я стараюсь, хочу стать мастером своего дела. С первого дня нас обеспечили бесплатной форменной одеждой, есть бесплатные обеды. Наставник у нас хороший. После получения диплома отслужу в армии, и обратно — на работу в „Зеленый сад“», — поделился Фролов.

За свой труд студенты получают достойную зарплату, которая в перспективе станет выше.