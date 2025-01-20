В Воронежской области мужчина задушил жену и выбросил ее тело в лесу

В Воронежской области мужчина задушил жену и выбросил ее тело в лесу. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Отмечается, что в паре регулярно происходили конфликты, погибшая жаловалась подругам на домашнее насилие.

32-летняя девушка исчезла после встречи с супругом. Перед этим она написала друзьям, что ее может убить муж. Обнаженное тело обнаружил отец.

Убийца сам пошел в полицию и признался правоохранителям, что жена его «задолбала». Он пытался помириться с ней, но в итоге возникла ссора, в ходе которой мужчина задушил супругу.

У пары остался пятилетний сын.