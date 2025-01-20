Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
-2°
Срд, 22
-4°
ЦБ USD 102.41 0.03 18/01
ЦБ EUR 104.86 -0.95 18/01
Нал. USD 103.35 / 103.00 20/01 18:25
Нал. EUR 107.30 / 108.91 20/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
22 308
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
28 798
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
38 877
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
32 673
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Воронежской области мужчина задушил жену и выбросил ее тело в лесу

В Воронежской области мужчина задушил жену и выбросил ее тело в лесу. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Отмечается, что в паре регулярно происходили конфликты, погибшая жаловалась подругам на домашнее насилие.

32-летняя девушка исчезла после встречи с супругом. Перед этим она написала друзьям, что ее может убить муж. Обнаженное тело обнаружил отец.

Убийца сам пошел в полицию и признался правоохранителям, что жена его «задолбала». Он пытался помириться с ней, но в итоге возникла ссора, в ходе которой мужчина задушил супругу.

У пары остался пятилетний сын.