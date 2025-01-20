В Туве после избиения контрактников в воинской части начали расследование

В Туве после появления в соцсетях кадров, на которых в воинской части избивают контрактников перед отправкой их на военную операцию, начали расследование. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правительство республики.

«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — сказано в сообщении.

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости», показано, как мужчины в военной форме избивают двух других, они одеты в темную одежду, а также применяют к ним электрошокеры. Избивающие неоднократно нецензурно выражаются.

По данным РБК, специальный представитель главы республики по вопросам военной операции Тимур Куулар заявил, что по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура.