В Туле закрыли Центральный рынок, выкупленный рязанскими застройщиками

На месте рынка появится элитный ЖК «Таланты», строительство которого ведет рязанский застройщик ООО «СЗ «Масштаб». Там планируют построить 12 домов различной этажности.

В Туле закрыли Центральный рынок, выкупленный рязанскими застройщиками. Об этом сообщает издание «Тульские новости».

По данным издания, на месте остался только мусор.

Отмечается, что на месте рынка появится элитный ЖК «Таланты», строительство которого ведет рязанский застройщик ООО «СЗ «Масштаб». Там планируют построить 12 домов различной этажности.

Ранее стало известно, что территорией рынка теперь владеют семь человек.