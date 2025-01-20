Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
-2°
Срд, 22
-4°
ЦБ USD 102.41 0.03 18/01
ЦБ EUR 104.86 -0.95 18/01
Нал. USD 103.35 / 103.00 20/01 18:25
Нал. EUR 107.30 / 108.91 20/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
22 308
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
28 798
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
38 877
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
32 673
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Сараях инспекторы поймали водителя мопеда без прав
На нарушителя составили административный протокол по ст. 12.7 ч. 1 КоАП, ему грозит до 15 тысяч рублей штрафа.

В Сараях инспекторы поймали водителя мопеда без прав. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.

Инцидент произошел на улице Горького. Полицейские остановили для проверки 21-летнего молодого человека за рулем мопеда Альфа VQ 50. Выяснилось, что у него не было водительского удостоверения.

На нарушителя составили административный протокол по ст. 12.7 ч. 1 КоАП, ему грозит до 15 тысяч рублей штрафа.