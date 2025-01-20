В Сараях инспекторы поймали водителя мопеда без прав

На нарушителя составили административный протокол по ст. 12.7 ч. 1 КоАП, ему грозит до 15 тысяч рублей штрафа.

В Сараях инспекторы поймали водителя мопеда без прав. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.

Инцидент произошел на улице Горького. Полицейские остановили для проверки 21-летнего молодого человека за рулем мопеда Альфа VQ 50. Выяснилось, что у него не было водительского удостоверения.

На нарушителя составили административный протокол по ст. 12.7 ч. 1 КоАП, ему грозит до 15 тысяч рублей штрафа.