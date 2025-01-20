В рязанском ТЦ засняли крупную очередь за хлебом

По словам автора, рязанцы ежедневно стоят в очереди до полусотни человек за заборьевским хлебом.

В рязанском ТЦ засняли крупную очередь за хлебом. Фото опубликовали в Telegram-канале «Рязинформбюро».

Фотографии сделали в ТЦ «Барс на Грибоедова». По словам автора, рязанцы ежедневно стоят в очереди до полусотни человек за заборьевским хлебом.

Также автор отметил, что накануне в регионе приезжал фудблогер и ресторанный критик Роман Лошманов. В Рязани он побывал на ярмарках, посетил кафе «Старый мельник», алкобутик «Виноагент», бар-пивоварню «Игги», местные пекарни и Борисоглебский собор.

Блогер назвал заборьевский хлеб одним из гастросувениров из Рязани.