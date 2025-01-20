В Рязанском районе поймали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полицейских

Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

В Рязанском районе 20 января поймали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полицейских. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел около дома 21 по улице Зеленая в селе Дядьково. Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «Мерседес», который «неуверенно двигался по дороге». Машину решили остановить.

Однако требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Сотрудники полиции, включив спецсигналы, начали преследование автомобиля.

«После остановки авто нарушитель оказал сопротивление, в связи с чем сотрудниками Госавтоинспекции были применены средства ограничения подвижности», — говорится в сообщении.

Как указано в публикации, при проверке документов от 38-летнего жителя Рязани исходил резкий запах алкоголя. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Результат подтвердил нетрезвое состояние водителя и показал 0,690 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что что превышает допустимую норму.

На рязанца составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также административный материал по части 2 статьи 12.25 за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.

Отмечается, что машину поместили на штрафную стоянку.

Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.