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В рязанском перинатальном центре возобновила работу школа для родителей
Среди нововведений — работа семейного куратора, который будет консультировать по вопросам полагающихся пособий, выплат федерального и регионального уровней, вопросам трудоустройства.

В рязанском перинатальном центре возобновила работу школа для родителей. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«В рамках Школы будущие мамы и папы и те, у кого уже есть детки, могут получить ответы и помощь во многих вопросах связанных с родительством, уходом за малышом, родами и многими другими», — говорится в сообщении.

Среди нововведений — работа семейного куратора, который будет консультировать по вопросам полагающихся пособий, выплат федерального и регионального уровней, вопросам трудоустройства.

Профессиональные преподаватели и психологи проведут занятия на различные темы.

Расписание лекций и запись по ссылке.