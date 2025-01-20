В рязанском перинатальном центре возобновила работу школа для родителей

Среди нововведений — работа семейного куратора, который будет консультировать по вопросам полагающихся пособий, выплат федерального и регионального уровней, вопросам трудоустройства.

В рязанском перинатальном центре возобновила работу школа для родителей. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«В рамках Школы будущие мамы и папы и те, у кого уже есть детки, могут получить ответы и помощь во многих вопросах связанных с родительством, уходом за малышом, родами и многими другими», — говорится в сообщении.

Среди нововведений — работа семейного куратора, который будет консультировать по вопросам полагающихся пособий, выплат федерального и регионального уровней, вопросам трудоустройства.

Профессиональные преподаватели и психологи проведут занятия на различные темы.