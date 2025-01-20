В Рязанской области пенсии за выслугу лет увеличат на 9,7%

Размер пенсий и доплат при повышении округляется до целого рубля в сторону увеличения.

Пенсии за выслугу лет и размеры доплат в Рязанской области увеличат на 9,7%. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали на сайте правительства региона.

Согласно документу, коэффициент индексации равен 1,097. Размер пенсий и доплат при повышении округляется до целого рубля в сторону увеличения.

Расходы профинансируются министерством труда и социальной защиты за счет средств из областного бюджета.

Проект постановления прошел процедуры согласования.

Ранее сообщалось, что 325 тысячам рязанцев проиндексировали страховые пенсии на 7,5%.