В Рязанской области случайно нашли труп пропавшего два месяца назад мужчины
20 января тело мужчины случайно нашла местная жительница. Труп находился недалеко от моста.
В Рязанской области 20 января нашли труп пропавшего несколько месяцев назад мужчины. Об этом сообщило издание «МК в Рязани».
Как указано в публикации, 20 января тело мужчины случайно нашла местная жительница. Труп находился недалеко от моста.
Напомним, пенсионер вышел из дома в деревне Деулино 12 ноября 2024 года и не вернулся.
Поиски велись два месяца. Волонтеры прочесывали деревню, но результатов не было.