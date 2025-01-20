В Рязанской области случайно нашли труп пропавшего два месяца назад мужчины

20 января тело мужчины случайно нашла местная жительница. Труп находился недалеко от моста.

В Рязанской области 20 января нашли труп пропавшего несколько месяцев назад мужчины. Об этом сообщило издание «МК в Рязани».

Как указано в публикации, 20 января тело мужчины случайно нашла местная жительница. Труп находился недалеко от моста.

Напомним, пенсионер вышел из дома в деревне Деулино 12 ноября 2024 года и не вернулся.

Поиски велись два месяца. Волонтеры прочесывали деревню, но результатов не было.