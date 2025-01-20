В Рязанской области мужчина переделал сигнальный пистолет в боевой

Пистолет нашли у 62-летнего жителя села Чернава Скопинского района. В его жилище полицейские обнаружили сигнальный пистолет с кустарно установленным самодельным стволом калибра 9 мм.

В Рязанской области мужчина переделал сигнальный пистолет в боевой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пистолет нашли у 62-летнего жителя села Чернава Скопинского района. В его жилище полицейские обнаружили сигнальный пистолет с кустарно установленным самодельным стволом калибра 9 мм.

Выяснилось, что несколько лет назад житель села Чернава приобрел сигнальный пистолет, используемый для подачи сигналов «старт» в спортивных соревнованиях, и переделал его в боевой. Оружие спрятал в тумбочку.

Возбуждено уголовное дело.