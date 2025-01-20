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В Рязани полицейские обнаружили «резиновую» квартиру
34-летняя рязанка прописала в своей квартире на улице Молодцова 14 граждан стран Средней Азии в возрасте от 20 до 50 лет. Фактически иностранные граждане проживали в другом месте.

В Рязани полицейские обнаружили «резиновую» квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 34-летняя рязанка прописала в своей квартире на улице Молодцова 14 граждан стран Средней Азии в возрасте от 20 до 50 лет. Фактически иностранные граждане проживали в другом месте.

Отмечается, что ранее женщина была судима за кражу.

Возбуждено уголовное дело, рязанке грозит до 5 лет тюрьмы.