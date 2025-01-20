В Рязани полицейские обнаружили «резиновую» квартиру
34-летняя рязанка прописала в своей квартире на улице Молодцова 14 граждан стран Средней Азии в возрасте от 20 до 50 лет. Фактически иностранные граждане проживали в другом месте.
В Рязани полицейские обнаружили «резиновую» квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, 34-летняя рязанка прописала в своей квартире на улице Молодцова 14 граждан стран Средней Азии в возрасте от 20 до 50 лет. Фактически иностранные граждане проживали в другом месте.
Отмечается, что ранее женщина была судима за кражу.
Возбуждено уголовное дело, рязанке грозит до 5 лет тюрьмы.