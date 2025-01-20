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В Рязани погоня за водителем легковушки попала на видео
Инцидент произошел ночью 20 января у дома № 21 на улице Зеленой

В Рязани погоня за водителем легковушки попала на видео. Его опубликовали в Telegram-канале Rzn Life.

Инцидент произошел ночью 20 января у дома № 21 на улице Зеленой. На кадрах видно, что легковушку преследовали два полицейских автомобиля. Когда водитель остановился, его вытащили из машины, надели наручники и сопроводили в полицейский автомобиль.

Официальных подробностей от полиции нет.