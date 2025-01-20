В Рязани осудят мужчину за распространение наркотиков

Во время судебного заседания установлено, что в апреле 2024 года обвиняемый сговорился с неизвестным и распространял наркотические средства (мефедрон, гашиш) общей массой более 15 гр. через закладки.

В Рязани осудят мужчину за распространение наркотиков. Об этом 20 января сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Во время судебного заседания установлено, что в апреле 2024 года обвиняемый сговорился с неизвестным и распространял наркотические средства (мефедрон, гашиш) общей массой более 15 гр. через закладки в Рязани.

Сотрудники полиции задержали его.

В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 30, п.п. «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием ИТС (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере) (14 эпизодов).

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани.