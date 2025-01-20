В Рязани мужчина обокрал пьяного посетителя кафе

По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый был в кафе и решил похитить телефон и карту у незнакомого ему мужчины.

В Рязани мужчина обокрал пьяного посетителя кафе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый был в кафе и решил похитить имущество у незнакомого ему мужчины.

«Воспользовавшись тем, что последний находился в нетрезвом состоянии, обвиняемый похитил у него сотовый телефон и банковскую карту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник зашел в приложение банка потерпевшего через данные кредитки. Он перевел себе денежные средства на сумму более 300 тысяч рублей.

Кроме того, в августе 2024 года фигурант незаконно проник в квартиру местной жительницы, откуда похитил мобильный телефон.

В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение в отношении 21-летнего жителя региона. Он обвиняется по статье «Кража».

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Рязани.