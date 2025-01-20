Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
Втр, 21
-2°
Срд, 22
-4°
ЦБ USD 102.41 0.03 18/01
ЦБ EUR 104.86 -0.95 18/01
Нал. USD 103.35 / 103.00 20/01 18:25
Нал. EUR 107.30 / 108.91 20/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
22 308
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
28 798
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
38 877
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
32 673
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани мужчина обокрал пьяного посетителя кафе
По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый был в кафе и решил похитить телефон и карту у незнакомого ему мужчины.

В Рязани мужчина обокрал пьяного посетителя кафе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый был в кафе и решил похитить имущество у незнакомого ему мужчины.

«Воспользовавшись тем, что последний находился в нетрезвом состоянии, обвиняемый похитил у него сотовый телефон и банковскую карту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник зашел в приложение банка потерпевшего через данные кредитки. Он перевел себе денежные средства на сумму более 300 тысяч рублей.

Кроме того, в августе 2024 года фигурант незаконно проник в квартиру местной жительницы, откуда похитил мобильный телефон.

В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение в отношении 21-летнего жителя региона. Он обвиняется по статье «Кража».

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Рязани.