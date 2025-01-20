В новогодние праздники турпоток в Рязанской области увеличился

В среднем в день Рязанская область принимала по 12,5 тысяч иногородних.

Поток туристов в Рязанскую область в новогодние праздники увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил зампред правительства региона Артем Никитин 20 января.

По его словам, большинство приезжих — индивидуальные туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, Тульской, Владимирской, Калужской, Тамбовской и Московской областей.

В среднем в день Рязанская область принимала по 12,5 тысяч иногородних.

Отмечается, что туристы посещали музей-заповедник Есенина, РИАМЗ, Рязанскую ВДНХ и музей-усадьбу академика Павлова.

«Впервые в этом году в праздничные дни для гостей развернули программы промышленных туристических экскурсий наши предприятия — „Русская кожа“, „Настоящие специи“, институт пчеловодства. И первый опыт оказался вполне удачным.

Все основные гастрономические локации пережили в праздники настоящий аншлаг. Почти на 50% увеличилось число обращений в рязанский туристский инфоцентр», — заявил Артем Никитин.