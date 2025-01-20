В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -10 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до -10, -5 градусов, днем до -8, -3 градусов.
В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -10 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 21 января, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, ночью 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -10, -5 градусов, днем до -8, -3 градусов.