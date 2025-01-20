В машине Гоши Куценко нашли труп

Тело женщины в припаркованном «Запорожце» нашли прохожие.

В машине Гоши Куценко нашли труп. Об этом сообщает Shot.

Тело женщины в припаркованном «Запорожце» нашли прохожие. Выяснилось, что автомобиль принадлежит Гоше Куценко. Прибывшие эксперты установили, что жертва была убита несколько часов назад, на теле — множество ножевых ранений.

Подозреваемый в убийстве задержан. По информации канала, это 30-летний безработный мужчина из Казани.

По данным Telegram-канал Baza, убийца признался, что на фоне употребления алкоголя у него возник конфликт с женщиной. Он ударил ее ножом, а затем спрятал тело в припаркованный «Запорожец».