В Александро-Невском районе поймали пьяную женщину за рулем

Ей грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

В Александро-Невском районе поймали пьяную женщину за рулем. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на Ряжскую Госавтоинспекцию.

Все случилось ночью 19 января в селе Ново-Тишевое. Дежурный экипаж ДПС остановил автомобиль Лада GAB 430. За рулем была 38-летняя гражданка с признаками алкогольного опьянения. В присутствии понятых она прошла освидетельствование на месте. Алкотестер показал 1,174 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушительницу отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ. Ей грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.