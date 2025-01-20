У рязанцев начали красть Telegram-аккаунты через листовки с «общедомовым чатом»

Неизвестные разносят фейковые листы с приглашением в «общедомовой чат» в ЖК «Паруса». Отмечается, что жителями дома молодые люди не являются.

У рязанцев начали красть Telegram-аккаунты через листовки с «общедомовым чатом». Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

По словам рязанцев, неизвестные разносят фейковые листы с приглашением в «общедомовой чат» в ЖК «Паруса». Отмечается, что жителями дома молодые люди не являются.

UPD: позже выяснилось, что по QR-коду рекламировали Telegram-канал.