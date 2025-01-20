Стали известны подробности спасения заблокированной в квартире рязанки

Женщина — инвалид второй группы. Она упала в коридоре и не могла подняться, чтобы открыть дверь.

Стали известны подробности спасения заблокированной в квартире рязанки. Их редакции РЗН. Инфо сообщил племянник женщины.

Он рассказал, что все случилось 18 января на улице Советской армии, дом № 28/7.

«Моя тетя случайно заблокировала дверь в квартиру. Когда мы приехали навестить ее, она не смогла открыть нам дверь, так как упала в коридоре и не смогла встать на ноги (инвалид 2 группы). Вызвали полицию, а они- спасателей. Всем, кто помог нам, огромное человеческое спасибо», — поделился рязанец.

Напомним, ранее о происшествии сообщила пресс-служба медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus».