Сельским работникам культуры в Рязанской области будут выплачивать по миллиону

Согласно проекту, деньги выплатят работникам допобразования в сфере искусств и культуры.

Сельским работникам культуры в Рязанской области будут выплачивать по одному миллиону. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства региона.

Согласно проекту, деньги выплатят работникам допобразования в сфере искусств и культуры. Под такими организациями подразумеваются детские школы искусств, музыкальные, хоровые, художественные, хореографические школы.

После выплаты в один миллион рублей работник должен проработать пять лет в селе, рабочем поселке или городе с населением до 50 тысяч человек.