С 1 марта водители смогут регистрировать автомобили без полиса ОСАГО

Проект должен упростить работу сотрудников ГАИ и ускорить процесс регистрации для владельцев транспортных средств.

С 1 марта водители смогут регистрировать автомобили без полиса ОСАГО. Об этом свидетельствуют данные сайта официальных правовых документов.

С 1 марта в России вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств. Согласно документу, для регистрации автомобиля не потребуется предоставлять полис ОСАГО.

Отмечается, что проект должен упростить работу сотрудников ГАИ и ускорить процесс регистрации для владельцев транспортных средств.

Помимо этого, с 1 марта владелец может прекратить регистрацию автомобиля сразу после его продажи, чтобы избежать штрафов за нарушения, совершенные новым владельцем.