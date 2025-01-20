Рязанским УК выдадут предостережения за плохую уборку территорий домов

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе, с 13 по 17 января, провела рейды в Московском и Приокском районах Рязани, во время которых проверила уборку территорий многоквартирных домов.

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе, с 13 по 17 января, провела рейды в Московском и Приокском районах Рязани, во время которых проверила уборку территорий многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Инспекторы обследовали придомовые территории многоквартирных домов, находящихся на улицах Станкозаводской, Интернациональной и Магистральной.

Как указано в публикации, особое внимание специалисты уделяли уборке мусора, состоянию контейнерных площадок, фасадов и отмосток зданий, а также обработке тротуаров противогололедными материалами.

Отмечается, что нарушения нашли по трем адресам. Это дома, находящиеся в управлении ООО «ЖЭУ-10», ТСЖ «Интернациональное» и ООО «Рязанские рассветы».

В публикации сказано, что замечания связаны с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов (КГО), складированием на контейнерных площадках и прилегающих территориях строительного мусора, а также с отсутствием специальных отсеков для КГО.

Уточняется, что организациям выдадут предостережения.