Рязанский медколледж запустит новую учебную программу подготовки студентов

В пятницу, 17 января, в рамках проекта Корпорации развития региона «Кадры для инвесторов» состоялось выездное совещание на площадке строящегося фармацевтического производства ООО «Октафарма-фармимэкс» в Скопинском районе.

Рязанский медколледж запустит новую учебную программу подготовки студентов. Об этом сообщает пресс-служба региональной корпорации развития.

В пятницу, 17 января, в рамках проекта Корпорации развития региона «Кадры для инвесторов» состоялось выездное совещание на площадке строящегося фармацевтического производства ООО «Октафарма-фармимэкс» в Скопинском районе. Отмечается, что это уже вторая встреча, посвященная развитию формата сотрудничества инвестора и профильных ссузов региона, в реализации которого помогают региональные и муниципальные власти, корпорация развития Рязанской области.

Перед совещанием участникам провели экскурсию по строительной площадке будущего завода по производству препаратов из плазмы крови. На нем уже возведены основные конструкции, и в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию административный корпус, включающий микробиологическую, химико-аналитическую лаборатории и лабораторию входного контроля. Завершение строительства производственного корпуса намечено на конец 2025 года.

«В ближайшие четыре года фармкомпании потребуется около 300 операторов и лаборантов, и предприятие рассматривает возможность запуска новой учебной программы подготовки будущих кадров, в том числе, на базе Рязанского медколледжа», — отметили в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Александра Пшенникова, для решения кадрового вопроса в компании с помощью ресурсов медколледжа целесообразно придерживаться пути «быстрых побед».

«Предлагаю не откладывать старт проекта, и уже к маю 2025 года медколледжу получить образовательную лицензию на новую программу, чтобы с сентября начать подготовку в Рязани первой группы студентов. Параллельно с этим будем готовить базовую площадку в Скопинском филиале медколледжа», — отметил он.

Глава администрации Скопинского района Михаил Ромодин заявил о необходимости осмотра в ближайшее время помещения для базовой площадки, разработки проектно-сметной документации.

Инвестор поддержал предложение рассмотреть возможность заключения трехстороннего соглашения с медколледжем для внебюджетного обучения студентов, аналогичного целевому набору. В рамках проекта «Кадры для инвесторов» Корпорация развития будет координировать выполнение дорожной карты по подготовке будущих специалистов для ООО «Октафарма-фармимэкс».

Отмечается, что троящееся уникальное для России производство на основе плазмы крови — один из крупнейших в регионе инвестпроектов, который реализуется при поддержке Корпорации развития. Отечественные препараты станут первой доступной заменой дорогостоящих импортных аналогов, и будут применяться в гематологии, иммунотерапии и интенсивной терапии.