Рязанец добился возбуждения уголовного дела за поджог его автомобиля

Установлено, что житель районного центра обратился в полицию с заявлением о привлечении к ответственности гражданина, который повредил его машину «Lada 4×4». Злоумышленник пытался таким образом отомстить за неоплату выполненной работы.

Рязанец добился возбуждения уголовного дела за поджог его автомобиля. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что житель районного центра обратился в полицию с заявлением о привлечении к ответственности гражданина, который повредил его машину «Lada 4×4». Злоумышленник пытался таким образом отомстить за неоплату выполненной работы. Потерпевшему отказали в возбуждении уголовного дела.

Областной прокурор по обращению владельца авто назначил дополнительную проверку. По ее результатам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества) в отношении местного жителя.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры области.