Рязанцы предложили создать скульптуру гриба-весовщика
Дополнение к серии «Грибы с глазами» предложено посвятить весовщику с улицы Почтовой Иосифу Пятунину.
Рязанцы предложили создать скульптуру гриба-весовщика. Об этом сообщает Telegram-канал «Чумовая гидесса. Рязань».
Юная рязанка изготовила поделку для школьного конкурса. Прообразом стал весовщик с улицы Почтовой Иосиф Пятунин.
В комментариях пользователи поддержали идею включить весовщика в серию скульптур «Грибы с глазами».
Фото: Telegram-канал «Чумовая гидесса. Рязань».