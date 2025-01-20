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Рязанцам рассказали о действиях при незачислении средств на карту через банкомат
С такой проблемой столкнулся житель Спасского района. Он заявил, что банкомат одной из кредитных организаций забрал деньги, а на счет их не зачислил.

Рязанцам рассказали о действиях при незачислении средств на карту через банкомат. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

С такой проблемой столкнулся житель Спасского района. Он заявил, что банкомат одной из кредитных организаций забрал деньги, а на счет их не зачислил.

По словам заведующего сектором платежных систем и расчетов Дениса Никитина, в такой ситуации первым делом нужно постараться на месте собрать как можно больше подтверждений, что средства на самом деле вносились. Запечатлеть чек или надпись на экране устройства, также необходимо записать номер терминала, в который вносили деньги. Далее следует позвонить в банк и объяснить ситуацию, назвать время и место совершения операции. Также потребуется визит в офис, чтобы написать заявление.

«Деньги никуда не исчезают. Как правило, они попадают в так называемую кассету для сброса. При инкассации устройства излишки легко определяются. Иногда на счет они не зачислены, если прерывается связь с процессинговым центром, когда машина просто не успевает передать информацию об изменении баланса», — рассказал Денис Никитин.

После всех действий кредитная организация проводит проверку, по результатам которой деньги зачисляют на необходимый счет.

При проблемах с картами или платежной инфраструктурой специалист также посоветовал обращаться в банк. Если же кредитная организация не решает вопрос или этот ответ потребителя не устраивает, он может обратиться в Банк России.