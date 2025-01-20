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Опубликованы результаты госэкспертизы проекта строительства моста через Оку
Новый мост планируют построить от автодороги «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» до автомобильной дороги «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» в Рязанском районе.

Опубликованы результаты госэкспертизы проекта строительства моста через Оку. Их опубликовали на сайте «Институт Гипростроймост».

Новый мост планируют построить от автодороги «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» до автомобильной дороги «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» в Рязанском районе.

Комиссия выдала положительное заключение.

Планируется, что реализация проекта разгрузит движение транспорта по существующему Солотчинскому мосту за счет перераспределения внутригородского трафика между двумя мостами, а также обеспечит сбалансированное развитие транспортно-дорожной сети Рязани с перераспределением транспортных потоков на подходах к историческому центру.