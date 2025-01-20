На трех улицах Рязани отключили холодную воду
Ее не будет до 17:00.
На трех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В понедельник, 20 января, c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Дзержинского, дома №№ 61, 65-офисный центр, 67 (МБУК МКЦ г. Рязани), 69, 71 (МБОУ Школа № 3), 73;
- улица Татарская, дома №№ 21 (бизнес центр «Флагман»), 25;
- улица 1-я Нагорная, дома №№ 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а с/т «Яблонька», 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.