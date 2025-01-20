Мэрия отреагировала на жалобы рязанцев о состоянии дороги на улице Новоселов
По информации горадминистрации, недостатки по гарантии устранит подрядчик, проводивший благоустройство Черезовских прудов.
Мэрия отреагировала на жалобы рязанцев о состоянии дороги на улице Новоселов. Комментарий редакции РЗН. Инфо дала пресс-служба горадминистрации.
«Подрядчик, проводивший благоустройство Черезовских прудов, устранит недостатки в рамках гарантийных обязательств», — заверили в ведомстве.
Недовольство состоянием тротуара возле Черезовских прудов выразили местные жители в соцсетях.