ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что в Рязанской области резко похолодает.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды. Обращение опубликовано в социальных сетях ведомства.

Там сообщили, что 20 января в регионе временами пройдут небольшие осадки, местами гололед. На дорогах гололедица.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — отметили в сообщении.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что в Рязанской области резко похолодает.