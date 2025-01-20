CNN: Трамп позвонит Путину через несколько дней после инаугурации

Президент США собирается обсудить с Путиным возможность личной встречи и прекращение боевых действий в Украине.

Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным в течение нескольких дней после инаугурации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

По данным издания, президент США собирается обсудить с Путиным возможность личной встречи и прекращение боевых действий в Украине.

Отмечается, что несколько недель назад Трамп дал поручение своей администрации организовать переговоры.