В пятницу в Рязанской области сохранится непогода
В пятницу, 3 января, в регионе будет облачно. Ночью и днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). На дорогах гололедица.
В пятницу в Рязанской области сохранится непогода. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 3 января, в регионе будет облачно. Ночью и днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, ночью местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -2, +3 градуса.