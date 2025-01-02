В канун Нового года в Рязани заметили блогера Эрика Давидовича
Мужчина покупал продукты к Новому году и поздравил рязанцев с наступающим праздником.
В канун Нового года в Рязани заметили блогера Эрика Давидовича. Видео появилось в соцсетях.
Блогера встретили в ТРЦ «Премьер». Мужчина покупал продукты к Новому году и поздравил рязанцев с наступающим праздником.
Справка:
Эрик Давидович популярный видеоблогер. Прославился созданием обзоров на автомобили и эпатажным поведением. Сейчас снимает тест-драйвы в регионах России.