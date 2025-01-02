В ДТП под Рязанью пострадал двухлетний ребенок

Авария произошла ночью 1 января на 216-м километре дороги М5 Урал в поселке Листвянка Рязанского района.

В ДТП под Рязанью пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария произошла ночью 1 января на 216-м километре дороги М5 Урал в поселке Листвянка Рязанского района.

По предварительной информации, 30-летний житель Мордовии на Volkswagen Jetta не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Его двухлетний пассажир получил травмы, мальчика госпитализировали в ОДКБ.