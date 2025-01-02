Средства ПВО сбили самолет Су-27 ВВС Украины
Потери украинских войск за сутки составили до 1200 человек.
Средства ПВО сбили самолет Су-27 ВВС Украины. Об этом сообщает Минобороны.
Также российские военные нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы ВСУ.
Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Потери украинских войск за сутки составили до 1200 человек.