Скончалась «женщина кошка»

Американская миллионерша швейцарского происхождения Джоселин Вильденштейн потратила более 4 миллионов долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на кошку - и этим прославилась в Сети.

Скончалась «женщина кошка». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Американская миллионерша швейцарского происхождения Джоселин Вильденштейн потратила более 4 миллионов долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на кошку — и этим прославилась в Сети.

Она скончалась 31 декабря в парижском дворце от тромбоэмболии легочной артерии. Ей было 84 года.