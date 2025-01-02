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Скончалась «женщина кошка»
Американская миллионерша швейцарского происхождения Джоселин Вильденштейн потратила более 4 миллионов долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на кошку - и этим прославилась в Сети.

Скончалась «женщина кошка». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Американская миллионерша швейцарского происхождения Джоселин Вильденштейн потратила более 4 миллионов долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на кошку — и этим прославилась в Сети.

Она скончалась 31 декабря в парижском дворце от тромбоэмболии легочной артерии. Ей было 84 года.