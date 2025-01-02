Россиянам напомнили об изменениях в законах РФ в новом году

Некоторые из них уже вступили в силу с 1 января.

Россиянам напомнили об изменениях в законах РФ в новом году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда».

В январе 2025 года МРОТ увеличился более чем на три тысячи рублей, он составил 22,440 тысячи.

Помимо этого, с 1 февраля материнский капитал проиндексируется на 7,3%. На первого ребенка выплата составит 676 398,58 рублей, на второго и далее — 893 835,55.

Единое пособие семьям с детьми также вырастет: в Москве максимальный размер пособия будет 20 663 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 18 749, на Алтае — 16 341 рублей. Самое большое пособие получат родители на Чукотке — до 44 895 рублей в месяц.

Страховые пенсии вырастут на 7,3%. Для каждого пенсионера индексация индивидуальна и зависит от размера получаемых выплат. Также возобновляется индексация выплат работающим пожилым людям, приостановленная в 2016 году.

Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч увеличился с 500 рублей до 750. Помимо этого, автомобилисты, оставившие место ДТП или управляющие машиной в состоянии алкогольного опьянения без прав, должны пройти обязательный сбор ДНК.

Скидка на оплату штрафов будет снижена до 25%, при этом льготный период вырос до 30 дней. За проезд на красный придется заплатить полторы тысячи, за выезд на встречную полосу — 7,5 тысяч рублей. Несоблюдение требований разметки и знаков обойдется в 750 рублей.

Максимальная госпошлина за регистрацию прав на недвижимость с 1 января 2025 года составит 500 тысяч рублей.

Также в этом году зарплаты сотрудников бюджетной сферы увеличатся на 13,2%. Оклады вырастут у медиков, работников культуры, педагогов, социальных работников, сотрудников Росстандарта, Роспотребнадзора, МЧС и силовых ведомств.

Помимо этого, в России увеличатся акцизы на алкоголь и сигареты: минимальная розничная цена за одну пачку сигарет вырастет на 4,6% — до 135 рублей, стоимость алкоголя поднимется на 10-15%.