Россиян предупредили о схеме мошенников с помощью приложений ЖКХ

Мошенники взламывают телефоны жертв с помощью поддельных приложений для оплаты коммунальных услуг или записи к врачу.

Россиян предупредили о схеме мошенников с помощью приложений ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мошенники взламывают телефоны жертв с помощью поддельных приложений для оплаты коммунальных услуг или записи к врачу. Аферисты получают удаленный доступ к смартфонам и крадут деньги.

Жертву просят установить «новые» программы через взломанные аккаунты людей в соцсетях, где рассылают ссылки на заполнение различных форм, а также по телефону — представляются работниками управляющих компаний или медучреждений.